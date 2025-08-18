Lisätietoja CRT-rahakkeesta

CRT-rahakkeen hintatiedot

CRT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRT-rahakkeen tokenomiikka

CRT-rahakkeen hintaennuste

CRT-rahakkeen historia

CRT-osto-opas

CRT/fiat-valuuttamuunnin

CRT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CRT Project-logo

CRT Project – hinta (CRT)

1CRT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000432
$0.00000432$0.00000432
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen CRT Project (CRT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:53:37 (UTC+8)

CRT Project (CRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000432
$ 0.00000432$ 0.00000432
24 h:n matalin
$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049
24 h:n korkein

$ 0.00000432
$ 0.00000432$ 0.00000432

$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049

$ 0.03370147196020793
$ 0.03370147196020793$ 0.03370147196020793

$ 0.000004753846409346
$ 0.000004753846409346$ 0.000004753846409346

0.00%

0.00%

-4.43%

-4.43%

CRT Project (CRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000432. Viimeisen 24 tunnin aikana CRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000432 ja korkeimmillaan $ 0.0000049 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03370147196020793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000004753846409346.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -4.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CRT Project (CRT) -rahakkeen markkinatiedot

No.4015

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 80.03
$ 80.03$ 80.03

$ 86.40K
$ 86.40K$ 86.40K

0.00
0.00 0.00

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

0.00%

BSC

CRT Project-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.03. CRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 20000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 86.40K.

CRT Project (CRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CRT Project-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00000269-38.38%
60 päivää$ -0.00483568-99.92%
90 päivää$ -0.00099568-99.57%
CRT Project-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CRT Project 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000269 (-38.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CRT Project-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00483568 (-99.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CRT Project-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00099568 (-99.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CRT Project (CRT)?

Tarkista CRT Project-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CRT Project (CRT)

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

CRT Project on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CRT Project-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CRT Project-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CRT Project-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CRT Project-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CRT Project (CRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CRT Project (CRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CRT Project-rahakkeelle.

Tarkista CRT Project-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRT Project (CRT) -rahakkeen tokenomiikka

CRT Project (CRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CRT Project (CRT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CRT Project:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CRT Project MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRT paikallisiin valuuttoihin

1 CRT Project(CRT) - VND
0.1136808
1 CRT Project(CRT) - AUD
A$0.000006696
1 CRT Project(CRT) - GBP
0.0000031968
1 CRT Project(CRT) - EUR
0.0000037152
1 CRT Project(CRT) - USD
$0.00000432
1 CRT Project(CRT) - MYR
RM0.0000182304
1 CRT Project(CRT) - TRY
0.0001768176
1 CRT Project(CRT) - JPY
¥0.00063936
1 CRT Project(CRT) - ARS
ARS$0.0056767392
1 CRT Project(CRT) - RUB
0.0003480624
1 CRT Project(CRT) - INR
0.0003770496
1 CRT Project(CRT) - IDR
Rp0.0708196608
1 CRT Project(CRT) - KRW
0.0060504192
1 CRT Project(CRT) - PHP
0.0002469744
1 CRT Project(CRT) - EGP
￡E.0.0002094336
1 CRT Project(CRT) - BRL
R$0.0000236736
1 CRT Project(CRT) - CAD
C$0.0000060048
1 CRT Project(CRT) - BDT
0.0005253984
1 CRT Project(CRT) - NGN
0.0066359088
1 CRT Project(CRT) - COP
$0.01741932
1 CRT Project(CRT) - ZAR
R.0.0000765936
1 CRT Project(CRT) - UAH
0.0001778976
1 CRT Project(CRT) - VES
Bs0.00059184
1 CRT Project(CRT) - CLP
$0.0041904
1 CRT Project(CRT) - PKR
Rs0.0012178944
1 CRT Project(CRT) - KZT
0.0023213088
1 CRT Project(CRT) - THB
฿0.0001410912
1 CRT Project(CRT) - TWD
NT$0.00013176
1 CRT Project(CRT) - AED
د.إ0.0000158544
1 CRT Project(CRT) - CHF
Fr0.000003456
1 CRT Project(CRT) - HKD
HK$0.0000337392
1 CRT Project(CRT) - AMD
֏0.001653264
1 CRT Project(CRT) - MAD
.د.م0.0000389232
1 CRT Project(CRT) - MXN
$0.0000810432
1 CRT Project(CRT) - SAR
ريال0.0000162
1 CRT Project(CRT) - PLN
0.0000158112
1 CRT Project(CRT) - RON
лв0.000018792
1 CRT Project(CRT) - SEK
kr0.0000415584
1 CRT Project(CRT) - BGN
лв0.0000072576
1 CRT Project(CRT) - HUF
Ft0.0014754096
1 CRT Project(CRT) - CZK
0.0000914544
1 CRT Project(CRT) - KWD
د.ك0.0000013176
1 CRT Project(CRT) - ILS
0.0000147312
1 CRT Project(CRT) - AOA
Kz0.0039596688
1 CRT Project(CRT) - BHD
.د.ب0.00000162864
1 CRT Project(CRT) - BMD
$0.00000432
1 CRT Project(CRT) - DKK
kr0.0000277776
1 CRT Project(CRT) - HNL
L0.0001135728
1 CRT Project(CRT) - MUR
0.0001975536
1 CRT Project(CRT) - NAD
$0.0000763344
1 CRT Project(CRT) - NOK
kr0.0000439776
1 CRT Project(CRT) - NZD
$0.0000073872
1 CRT Project(CRT) - PAB
B/.0.00000432
1 CRT Project(CRT) - PGK
K0.0000178848
1 CRT Project(CRT) - QAR
ر.ق0.0000157248
1 CRT Project(CRT) - RSD
дин.0.0004359744

CRT Project-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CRT Project toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen CRT Project-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CRT Project”

Paljonko CRT Project (CRT) on arvoltaan tänään?
CRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000432 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRT-USD-parin nykyinen hinta?
CRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000432. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CRT Project-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRT saavutti ATH-hinnaksi 0.03370147196020793 USD.
Mikä oli CRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000004753846409346 USD.
Mikä on CRT-rahakkeen treidausvolyymi?
CRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 80.03 USD.
Nouseeko CRT tänä vuonna korkeammalle?
CRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:53:37 (UTC+8)

CRT Project (CRT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CRT-USD-laskin

Summa

CRT
CRT
USD
USD

1 CRT = 0.00000432 USD

Treidaa CRT-rahaketta

CRTUSDT
$0.00000432
$0.00000432$0.00000432
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu