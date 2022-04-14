Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Crown by Third Time (CROWN2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tiedot CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Virallinen verkkosivusto: https://thirdtimegames.com Valkoinen paperi: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Osta CROWN2-rahaketta nyt!

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 26.42M $ 26.42M $ 26.42M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.18M $ 30.18M $ 30.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Nykyinen hinta: $ 0.1207 $ 0.1207 $ 0.1207 Lue lisää Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen hinnasta

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CROWN2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROWN2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CROWN2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROWN2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen hintahistoria CROWN2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CROWN2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CROWN2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CROWN2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CROWN2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CROWN2-rahakkeen hintaennuste nyt!

