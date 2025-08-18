Lisätietoja CROWN2-rahakkeesta

CROWN2-rahakkeen hintatiedot

CROWN2-rahakkeen valkoinen paperi

CROWN2-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CROWN2-rahakkeen tokenomiikka

CROWN2-rahakkeen hintaennuste

CROWN2-rahakkeen historia

CROWN2-osto-opas

CROWN2/fiat-valuuttamuunnin

CROWN2-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Crown by Third Time-logo

Crown by Third Time – hinta (CROWN2)

1CROWN2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1287
$0.1287$0.1287
-4.38%1D
USD
Reaaliaikainen Crown by Third Time (CROWN2) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:37 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1287
$ 0.1287$ 0.1287
24 h:n matalin
$ 0.1391
$ 0.1391$ 0.1391
24 h:n korkein

$ 0.1287
$ 0.1287$ 0.1287

$ 0.1391
$ 0.1391$ 0.1391

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388

-0.55%

-4.38%

-0.31%

-0.31%

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1287. Viimeisen 24 tunnin aikana CROWN2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.1287 ja korkeimmillaan $ 0.1391 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CROWN2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 318.4607776304445, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0100394548203388.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CROWN2 on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -4.38% 24 tunnin aikana ja -0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen markkinatiedot

No.750

$ 28.17M
$ 28.17M$ 28.17M

$ 964.79
$ 964.79$ 964.79

$ 32.18M
$ 32.18M$ 32.18M

218.88M
218.88M 218.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

87.55%

SOL

Crown by Third Time-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 964.79. CROWN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 218.88M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.18M.

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Crown by Third Time-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005895-4.38%
30 päivää$ +0.0197+18.07%
60 päivää$ +0.0319+32.95%
90 päivää$ +0.0469+57.33%
Crown by Third Time-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CROWN2-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005895 (-4.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Crown by Third Time 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0197 (+18.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Crown by Third Time-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CROWN2-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0319 (+32.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Crown by Third Time-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0469 (+57.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Crown by Third Time (CROWN2)?

Tarkista Crown by Third Time-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Crown by Third Time-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CROWN2-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Crown by Third Time-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Crown by Third Time-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Crown by Third Time-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crown by Third Time (CROWN2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crown by Third Time (CROWN2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crown by Third Time-rahakkeelle.

Tarkista Crown by Third Time-rahakkeen hintaennuste nyt!

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikka

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CROWN2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Crown by Third Time (CROWN2) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Crown by Third Time:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Crown by Third Time MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CROWN2 paikallisiin valuuttoihin

1 Crown by Third Time(CROWN2) - VND
3,386.7405
1 Crown by Third Time(CROWN2) - AUD
A$0.199485
1 Crown by Third Time(CROWN2) - GBP
0.095238
1 Crown by Third Time(CROWN2) - EUR
0.110682
1 Crown by Third Time(CROWN2) - USD
$0.1287
1 Crown by Third Time(CROWN2) - MYR
RM0.543114
1 Crown by Third Time(CROWN2) - TRY
5.267691
1 Crown by Third Time(CROWN2) - JPY
¥19.0476
1 Crown by Third Time(CROWN2) - ARS
ARS$169.119522
1 Crown by Third Time(CROWN2) - RUB
10.369359
1 Crown by Third Time(CROWN2) - INR
11.23551
1 Crown by Third Time(CROWN2) - IDR
Rp2,109.835728
1 Crown by Third Time(CROWN2) - KRW
180.252072
1 Crown by Third Time(CROWN2) - PHP
7.357779
1 Crown by Third Time(CROWN2) - EGP
￡E.6.240663
1 Crown by Third Time(CROWN2) - BRL
R$0.703989
1 Crown by Third Time(CROWN2) - CAD
C$0.177606
1 Crown by Third Time(CROWN2) - BDT
15.652494
1 Crown by Third Time(CROWN2) - NGN
197.694783
1 Crown by Third Time(CROWN2) - COP
$518.950575
1 Crown by Third Time(CROWN2) - ZAR
R.2.281851
1 Crown by Third Time(CROWN2) - UAH
5.299866
1 Crown by Third Time(CROWN2) - VES
Bs17.6319
1 Crown by Third Time(CROWN2) - CLP
$124.839
1 Crown by Third Time(CROWN2) - PKR
Rs36.283104
1 Crown by Third Time(CROWN2) - KZT
69.155658
1 Crown by Third Time(CROWN2) - THB
฿4.203342
1 Crown by Third Time(CROWN2) - TWD
NT$3.926637
1 Crown by Third Time(CROWN2) - AED
د.إ0.472329
1 Crown by Third Time(CROWN2) - CHF
Fr0.10296
1 Crown by Third Time(CROWN2) - HKD
HK$1.005147
1 Crown by Third Time(CROWN2) - AMD
֏49.25349
1 Crown by Third Time(CROWN2) - MAD
.د.م1.159587
1 Crown by Third Time(CROWN2) - MXN
$2.413125
1 Crown by Third Time(CROWN2) - SAR
ريال0.482625
1 Crown by Third Time(CROWN2) - PLN
0.471042
1 Crown by Third Time(CROWN2) - RON
лв0.559845
1 Crown by Third Time(CROWN2) - SEK
kr1.236807
1 Crown by Third Time(CROWN2) - BGN
лв0.216216
1 Crown by Third Time(CROWN2) - HUF
Ft43.939467
1 Crown by Third Time(CROWN2) - CZK
2.723292
1 Crown by Third Time(CROWN2) - KWD
د.ك0.0392535
1 Crown by Third Time(CROWN2) - ILS
0.438867
1 Crown by Third Time(CROWN2) - AOA
Kz117.965133
1 Crown by Third Time(CROWN2) - BHD
.د.ب0.0485199
1 Crown by Third Time(CROWN2) - BMD
$0.1287
1 Crown by Third Time(CROWN2) - DKK
kr0.826254
1 Crown by Third Time(CROWN2) - HNL
L3.383523
1 Crown by Third Time(CROWN2) - MUR
5.885451
1 Crown by Third Time(CROWN2) - NAD
$2.274129
1 Crown by Third Time(CROWN2) - NOK
kr1.308879
1 Crown by Third Time(CROWN2) - NZD
$0.220077
1 Crown by Third Time(CROWN2) - PAB
B/.0.1287
1 Crown by Third Time(CROWN2) - PGK
K0.532818
1 Crown by Third Time(CROWN2) - QAR
ر.ق0.468468
1 Crown by Third Time(CROWN2) - RSD
дин.12.981969

Crown by Third Time-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Crown by Third Time toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Crown by Third Time-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crown by Third Time”

Paljonko Crown by Third Time (CROWN2) on arvoltaan tänään?
CROWN2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1287 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CROWN2-USD-parin nykyinen hinta?
CROWN2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1287. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crown by Third Time-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CROWN2 markkina-arvo on $ 28.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CROWN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CROWN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 218.88M USD.
Mikä oli CROWN2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CROWN2 saavutti ATH-hinnaksi 318.4607776304445 USD.
Mikä oli CROWN2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CROWN2-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0100394548203388 USD.
Mikä on CROWN2-rahakkeen treidausvolyymi?
CROWN2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 964.79 USD.
Nouseeko CROWN2 tänä vuonna korkeammalle?
CROWN2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CROWN2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:37 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CROWN2-USD-laskin

Summa

CROWN2
CROWN2
USD
USD

1 CROWN2 = 0.1287 USD

Treidaa CROWN2-rahaketta

CROWN2USDT
$0.1287
$0.1287$0.1287
-4.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu