Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1287
$ 0.1287$ 0.1287
24 h:n matalin
$ 0.1391
$ 0.1391$ 0.1391
24 h:n korkein
$ 0.1287
$ 0.1287$ 0.1287
$ 0.1391
$ 0.1391$ 0.1391
$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445
$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388
-0.55%
-4.38%
-0.31%
-0.31%
Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1287. Viimeisen 24 tunnin aikana CROWN2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.1287 ja korkeimmillaan $ 0.1391 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CROWN2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 318.4607776304445, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0100394548203388.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CROWN2 on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -4.38% 24 tunnin aikana ja -0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen markkinatiedot
No.750
$ 28.17M
$ 28.17M$ 28.17M
$ 964.79
$ 964.79$ 964.79
$ 32.18M
$ 32.18M$ 32.18M
218.88M
218.88M 218.88M
250,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000
250,000,000 250,000,000
87.55%
SOL
Crown by Third Time-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 964.79. CROWN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 218.88M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.18M.
Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Crown by Third Time-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.005895
-4.38%
30 päivää
$ +0.0197
+18.07%
60 päivää
$ +0.0319
+32.95%
90 päivää
$ +0.0469
+57.33%
Crown by Third Time-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CROWN2-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005895 (-4.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Crown by Third Time 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0197 (+18.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Crown by Third Time-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CROWN2-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0319 (+32.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Crown by Third Time-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0469 (+57.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Crown by Third Time (CROWN2)?
CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.
Crown by Third Time on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Crown by Third Time-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CROWN2-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Crown by Third Time-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Crown by Third Time-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Crown by Third Time-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Crown by Third Time (CROWN2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crown by Third Time (CROWN2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crown by Third Time-rahakkeelle.
Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikka
Crown by Third Time (CROWN2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CROWN2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Crown by Third Time (CROWN2) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Crown by Third Time:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Crown by Third Time MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.