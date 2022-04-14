Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikka

USD

Cros (CROS) -rahakkeen tiedot

Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.cros.world
Valkoinen paperi:
https://docs.cros.world/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2

Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 296.18K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 866.01M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 342.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3732
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000196516724382098
Nykyinen hinta:
$ 0.000342
Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CROS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CROS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CROS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Cros (CROS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CROS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Cros (CROS) -rahakkeen hintahistoria

CROS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CROS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CROS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CROS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.