Cros (CROS) -rahakkeen tiedot Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Virallinen verkkosivusto: https://www.cros.world Valkoinen paperi: https://docs.cros.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Osta CROS-rahaketta nyt!

Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cros (CROS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 296.18K $ 296.18K $ 296.18K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 866.01M $ 866.01M $ 866.01M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 342.00K $ 342.00K $ 342.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 Nykyinen hinta: $ 0.000342 $ 0.000342 $ 0.000342 Lue lisää Cros (CROS) -rahakkeen hinnasta

Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cros (CROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CROS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CROS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CROS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CROS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CROS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cros (CROS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CROS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CROS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cros (CROS) -rahakkeen hintahistoria CROS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CROS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CROS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CROS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CROS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CROS-rahakkeen hintaennuste nyt!

