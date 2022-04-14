Cronos (CRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cronos (CRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cronos (CRO) -rahakkeen tiedot Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Virallinen verkkosivusto: https://cronos.org/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.cronos.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Osta CRO-rahaketta nyt!

Cronos (CRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cronos (CRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.48B $ 5.48B $ 5.48B Kokonaistarjonta: $ 97.54B $ 97.54B $ 97.54B Kierrossa oleva tarjonta: $ 33.58B $ 33.58B $ 33.58B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.32B $ 16.32B $ 16.32B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Nykyinen hinta: $ 0.16317 $ 0.16317 $ 0.16317 Lue lisää Cronos (CRO) -rahakkeen hinnasta

Cronos (CRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cronos (CRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cronos (CRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cronos (CRO) -rahakkeen hintahistoria CRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

