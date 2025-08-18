Lisätietoja CRO-rahakkeesta

Cronos-logo

Cronos – hinta (CRO)

1CRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Cronos (CRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:25:35 (UTC+8)

Cronos (CRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Cronos (CRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.14109. Viimeisen 24 tunnin aikana CRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.14092 ja korkeimmillaan $ 0.14532 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9698063798210235, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0114866815226.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRO on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -6.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cronos (CRO) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Cronos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.74B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 900.39K. CRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.57B ja sen kokonaistarjonta on 97543210869. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.11B.

Cronos (CRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cronos-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000212-0.15%
30 päivää$ +0.01632+13.08%
60 päivää$ +0.06164+77.58%
90 päivää$ +0.04403+45.36%
Cronos-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000212 (-0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cronos 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01632 (+13.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cronos-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.06164 (+77.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cronos-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.04403 (+45.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cronos (CRO)?

Tarkista Cronos-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world's transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+.

Cronos on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cronos-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cronos-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cronos-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cronos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cronos (CRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cronos (CRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cronos-rahakkeelle.

Tarkista Cronos-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cronos (CRO) -rahakkeen tokenomiikka

Cronos (CRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cronos (CRO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cronos:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cronos MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRO paikallisiin valuuttoihin

Cronos-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cronos toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Cronos-verkkosivusto
Ihmiset kysävät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Cronos"

Paljonko Cronos (CRO) on arvoltaan tänään?
CRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.14109 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRO-USD-parin nykyinen hinta?
CRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.14109. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cronos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRO markkina-arvo on $ 4.74B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.57B USD.
Mikä oli CRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRO saavutti ATH-hinnaksi 0.9698063798210235 USD.
Mikä oli CRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0114866815226 USD.
Mikä on CRO-rahakkeen treidausvolyymi?
CRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 900.39K USD.
Nouseeko CRO tänä vuonna korkeammalle?
CRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:25:35 (UTC+8)

Cronos (CRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

