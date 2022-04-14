Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cryptify AI (CRAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tiedot Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Virallinen verkkosivusto: https://cryptify.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Osta CRAI-rahaketta nyt!

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 Nykyinen hinta: $ 0.006111 $ 0.006111 $ 0.006111 Lue lisää Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen hinnasta

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CRAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CRAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CRAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CRAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CRAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen hintahistoria CRAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CRAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CRAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CRAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CRAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

