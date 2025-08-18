Lisätietoja CRAI-rahakkeesta

Cryptify AI – hinta (CRAI)

1CRAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005326
+0.26%1D
USD
Reaaliaikainen Cryptify AI (CRAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:25:15 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004809
24 h:n matalin
$ 0.005338
24 h:n korkein

$ 0.004809
$ 0.005338
$ 0.01184839117293923
$ 0.002646092505672296
+0.01%

+0.26%

+18.27%

+18.27%

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005321. Viimeisen 24 tunnin aikana CRAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.004809 ja korkeimmillaan $ 0.005338 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01184839117293923, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002646092505672296.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRAI on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja +18.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1413

$ 5.13M
$ 57.13K
$ 5.32M
965.00M
1,000,000,000
ETH

Cryptify AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.13K. CRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 965.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.32M.

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cryptify AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001381+0.26%
30 päivää$ +0.001965+58.55%
60 päivää$ +0.002059+63.12%
90 päivää$ +0.00072+15.64%
Cryptify AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001381 (+0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cryptify AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001965 (+58.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cryptify AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002059 (+63.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cryptify AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00072 (+15.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cryptify AI (CRAI)?

Tarkista Cryptify AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cryptify AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cryptify AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cryptify AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cryptify AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cryptify AI (CRAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cryptify AI (CRAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cryptify AI-rahakkeelle.

Tarkista Cryptify AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikka

Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cryptify AI (CRAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cryptify AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cryptify AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRAI paikallisiin valuuttoihin

Cryptify AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cryptify AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Cryptify AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cryptify AI”

Paljonko Cryptify AI (CRAI) on arvoltaan tänään?
CRAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005321 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRAI-USD-parin nykyinen hinta?
CRAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005321. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cryptify AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRAI markkina-arvo on $ 5.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 965.00M USD.
Mikä oli CRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRAI saavutti ATH-hinnaksi 0.01184839117293923 USD.
Mikä oli CRAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002646092505672296 USD.
Mikä on CRAI-rahakkeen treidausvolyymi?
CRAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.13K USD.
Nouseeko CRAI tänä vuonna korkeammalle?
CRAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:25:15 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

