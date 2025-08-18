Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005321. Viimeisen 24 tunnin aikana CRAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.004809 ja korkeimmillaan $ 0.005338 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01184839117293923, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002646092505672296.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CRAI on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja +18.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1413
$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M
$ 57.13K
$ 57.13K$ 57.13K
$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M
965.00M
965.00M 965.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Cryptify AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.13K. CRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 965.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.32M.
Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cryptify AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00001381
+0.26%
30 päivää
$ +0.001965
+58.55%
60 päivää
$ +0.002059
+63.12%
90 päivää
$ +0.00072
+15.64%
Cryptify AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CRAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001381 (+0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Cryptify AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001965 (+58.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Cryptify AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002059 (+63.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Cryptify AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00072 (+15.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cryptify AI (CRAI)?
Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.
Cryptify AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cryptify AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CRAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Cryptify AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cryptify AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Cryptify AI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Cryptify AI (CRAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cryptify AI (CRAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cryptify AI-rahakkeelle.
Cryptify AI (CRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Cryptify AI (CRAI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Cryptify AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cryptify AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.