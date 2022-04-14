COQ INU (COQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu COQ INU (COQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

COQ INU (COQ) -rahakkeen tiedot Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Virallinen verkkosivusto: https://www.coqinu.com/ Valkoinen paperi: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Osta COQ-rahaketta nyt!

COQ INU (COQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu COQ INU (COQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.29M $ 38.29M $ 38.29M Kokonaistarjonta: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Kierrossa oleva tarjonta: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.29M $ 38.29M $ 38.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Nykyinen hinta: $ 0.0000005515 $ 0.0000005515 $ 0.0000005515 Lue lisää COQ INU (COQ) -rahakkeen hinnasta

COQ INU (COQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset COQ INU (COQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään COQ INU (COQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

COQ INU (COQ) -rahakkeen hintahistoria COQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

