COQ INU-logo

COQ INU – hinta (COQ)

1COQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000005233
$0.0000005233$0.0000005233
-6.21%1D
USD
Reaaliaikainen COQ INU (COQ) -hintakaavio
COQ INU (COQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000005133
$ 0.0000005133$ 0.0000005133
24 h:n matalin
$ 0.0000005881
$ 0.0000005881$ 0.0000005881
24 h:n korkein

$ 0.0000005133
$ 0.0000005133$ 0.0000005133

$ 0.0000005881
$ 0.0000005881$ 0.0000005881

$ 0.000006466899448268
$ 0.000006466899448268$ 0.000006466899448268

$ 0.000000000320111495
$ 0.000000000320111495$ 0.000000000320111495

+0.26%

-6.21%

-13.95%

-13.95%

COQ INU (COQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000005232. Viimeisen 24 tunnin aikana COQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000005133 ja korkeimmillaan $ 0.0000005881 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000006466899448268, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000320111495.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COQ on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, -6.21% 24 tunnin aikana ja -13.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

COQ INU (COQ) -rahakkeen markkinatiedot

No.652

$ 36.32M
$ 36.32M$ 36.32M

$ 66.07K
$ 66.07K$ 66.07K

$ 36.32M
$ 36.32M$ 36.32M

69.42T
69.42T 69.42T

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000 69,420,000,000,000

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000 69,420,000,000,000

100.00%

AVAX_CCHAIN

COQ INU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.07K. COQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.42T ja sen kokonaistarjonta on 69420000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.32M.

COQ INU (COQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän COQ INU-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000034649-6.21%
30 päivää$ -0.0000002311-30.64%
60 päivää$ +0.0000000688+15.14%
90 päivää$ -0.000000326-38.39%
COQ INU-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään COQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000034649 (-6.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

COQ INU 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000002311 (-30.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

COQ INU-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000688 (+15.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

COQ INU-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000326 (-38.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle COQ INU (COQ)?

Tarkista COQ INU-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on COQ INU (COQ)

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

COQ INU on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja COQ INU-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista COQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue COQ INU-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään COQ INU-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

COQ INU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon COQ INU (COQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko COQ INU (COQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita COQ INU-rahakkeelle.

Tarkista COQ INU-rahakkeen hintaennuste nyt!

COQ INU (COQ) -rahakkeen tokenomiikka

COQ INU (COQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

COQ INU (COQ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa COQ INU:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa COQ INU MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

COQ paikallisiin valuuttoihin

COQ INU-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton COQ INU toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen COQ INU-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”COQ INU”

Paljonko COQ INU (COQ) on arvoltaan tänään?
COQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000005232 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COQ-USD-parin nykyinen hinta?
COQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000005232. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on COQ INU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COQ markkina-arvo on $ 36.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.42T USD.
Mikä oli COQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COQ saavutti ATH-hinnaksi 0.000006466899448268 USD.
Mikä oli COQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000000320111495 USD.
Mikä on COQ-rahakkeen treidausvolyymi?
COQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.07K USD.
Nouseeko COQ tänä vuonna korkeammalle?
COQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
COQ INU (COQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

