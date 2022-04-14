Cornucopias (COPI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cornucopias (COPI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cornucopias (COPI) -rahakkeen tiedot An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. Virallinen verkkosivusto: https://www.cornucopias.io Valkoinen paperi: https://copiwiki.cornucopias.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Osta COPI-rahaketta nyt!

Cornucopias (COPI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cornucopias (COPI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Kokonaistarjonta: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.66M $ 69.66M $ 69.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.01814 $ 0.01814 $ 0.01814 Lue lisää Cornucopias (COPI) -rahakkeen hinnasta

Cornucopias (COPI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cornucopias (COPI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COPI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COPI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COPI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COPI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COPI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cornucopias (COPI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COPI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COPI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cornucopias (COPI) -rahakkeen hintahistoria COPI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COPI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COPI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COPI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COPI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COPI-rahakkeen hintaennuste nyt!

