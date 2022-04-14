Colle AI (COLLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Colle AI (COLLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Colle AI (COLLE) -rahakkeen tiedot Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion). Virallinen verkkosivusto: https://colle.ai Valkoinen paperi: https://litepaper.colle.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e Osta COLLE-rahaketta nyt!

Colle AI (COLLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Colle AI (COLLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 547.00K $ 547.00K $ 547.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000082063927442813 $ 0.000082063927442813 $ 0.000082063927442813 Nykyinen hinta: $ 0.0001094 $ 0.0001094 $ 0.0001094 Lue lisää Colle AI (COLLE) -rahakkeen hinnasta

Colle AI (COLLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Colle AI (COLLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COLLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COLLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COLLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COLLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COLLE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Colle AI (COLLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COLLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COLLE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Colle AI (COLLE) -rahakkeen hintahistoria COLLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COLLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COLLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COLLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COLLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COLLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

