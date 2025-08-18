Lisätietoja COLLE-rahakkeesta

Colle AI-logo

Colle AI – hinta (COLLE)

1COLLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000828
$0.0000828
-0.36%1D
USD
Reaaliaikainen Colle AI (COLLE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:23 (UTC+8)

Colle AI (COLLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000081
$ 0.000081
24 h:n matalin
$ 0.000104
$ 0.000104
24 h:n korkein

$ 0.000081
$ 0.000081

$ 0.000104
$ 0.000104

$ 0.13599735085073994
$ 0.13599735085073994

$ 0.000088670430035433
$ 0.000088670430035433

-0.37%

-0.36%

-27.94%

-27.94%

Colle AI (COLLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000828. Viimeisen 24 tunnin aikana COLLE on vaihdellut alimmillaan $ 0.000081 ja korkeimmillaan $ 0.000104 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COLLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13599735085073994, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000088670430035433.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COLLE on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -27.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Colle AI (COLLE) -rahakkeen markkinatiedot

No.4894

$ 0.00
$ 0.00

$ 10.45K
$ 10.45K

$ 414.00K
$ 414.00K

0.00
0.00

5,000,000,000
5,000,000,000

0
0

0.00%

BSC

Colle AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.45K. COLLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 414.00K.

Colle AI (COLLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Colle AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000299-0.36%
30 päivää$ -0.0001232-59.81%
60 päivää$ -0.0002162-72.31%
90 päivää$ -0.0005242-86.36%
Colle AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään COLLE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000299 (-0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Colle AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001232 (-59.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Colle AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COLLE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002162 (-72.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Colle AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0005242 (-86.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Colle AI (COLLE)?

Tarkista Colle AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Colle AI (COLLE)

Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion).

Colle AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Colle AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista COLLE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Colle AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Colle AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Colle AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Colle AI (COLLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Colle AI (COLLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Colle AI-rahakkeelle.

Tarkista Colle AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Colle AI (COLLE) -rahakkeen tokenomiikka

Colle AI (COLLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COLLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Colle AI (COLLE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Colle AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Colle AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

COLLE paikallisiin valuuttoihin

1 Colle AI(COLLE) - VND
2.178882
1 Colle AI(COLLE) - AUD
A$0.00012834
1 Colle AI(COLLE) - GBP
0.000061272
1 Colle AI(COLLE) - EUR
0.000071208
1 Colle AI(COLLE) - USD
$0.0000828
1 Colle AI(COLLE) - MYR
RM0.000349416
1 Colle AI(COLLE) - TRY
0.003389004
1 Colle AI(COLLE) - JPY
¥0.0122544
1 Colle AI(COLLE) - ARS
ARS$0.108804168
1 Colle AI(COLLE) - RUB
0.006671196
1 Colle AI(COLLE) - INR
0.00722844
1 Colle AI(COLLE) - IDR
Rp1.357376832
1 Colle AI(COLLE) - KRW
0.115966368
1 Colle AI(COLLE) - PHP
0.004733676
1 Colle AI(COLLE) - EGP
￡E.0.004014972
1 Colle AI(COLLE) - BRL
R$0.000452916
1 Colle AI(COLLE) - CAD
C$0.000114264
1 Colle AI(COLLE) - BDT
0.010070136
1 Colle AI(COLLE) - NGN
0.127188252
1 Colle AI(COLLE) - COP
$0.3338703
1 Colle AI(COLLE) - ZAR
R.0.001468044
1 Colle AI(COLLE) - UAH
0.003409704
1 Colle AI(COLLE) - VES
Bs0.0113436
1 Colle AI(COLLE) - CLP
$0.080316
1 Colle AI(COLLE) - PKR
Rs0.023342976
1 Colle AI(COLLE) - KZT
0.044491752
1 Colle AI(COLLE) - THB
฿0.002704248
1 Colle AI(COLLE) - TWD
NT$0.002526228
1 Colle AI(COLLE) - AED
د.إ0.000303876
1 Colle AI(COLLE) - CHF
Fr0.00006624
1 Colle AI(COLLE) - HKD
HK$0.000646668
1 Colle AI(COLLE) - AMD
֏0.03168756
1 Colle AI(COLLE) - MAD
.د.م0.000746028
1 Colle AI(COLLE) - MXN
$0.0015525
1 Colle AI(COLLE) - SAR
ريال0.0003105
1 Colle AI(COLLE) - PLN
0.000303048
1 Colle AI(COLLE) - RON
лв0.00036018
1 Colle AI(COLLE) - SEK
kr0.000795708
1 Colle AI(COLLE) - BGN
лв0.000139104
1 Colle AI(COLLE) - HUF
Ft0.028268748
1 Colle AI(COLLE) - CZK
0.001752048
1 Colle AI(COLLE) - KWD
د.ك0.000025254
1 Colle AI(COLLE) - ILS
0.000282348
1 Colle AI(COLLE) - AOA
Kz0.075893652
1 Colle AI(COLLE) - BHD
.د.ب0.0000312156
1 Colle AI(COLLE) - BMD
$0.0000828
1 Colle AI(COLLE) - DKK
kr0.000531576
1 Colle AI(COLLE) - HNL
L0.002176812
1 Colle AI(COLLE) - MUR
0.003786444
1 Colle AI(COLLE) - NAD
$0.001463076
1 Colle AI(COLLE) - NOK
kr0.000842076
1 Colle AI(COLLE) - NZD
$0.000141588
1 Colle AI(COLLE) - PAB
B/.0.0000828
1 Colle AI(COLLE) - PGK
K0.000342792
1 Colle AI(COLLE) - QAR
ر.ق0.000301392
1 Colle AI(COLLE) - RSD
дин.0.008352036

Colle AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Colle AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Colle AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Colle AI”

Paljonko Colle AI (COLLE) on arvoltaan tänään?
COLLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000828 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COLLE-USD-parin nykyinen hinta?
COLLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000828. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Colle AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COLLE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COLLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COLLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli COLLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COLLE saavutti ATH-hinnaksi 0.13599735085073994 USD.
Mikä oli COLLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COLLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000088670430035433 USD.
Mikä on COLLE-rahakkeen treidausvolyymi?
COLLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.45K USD.
Nouseeko COLLE tänä vuonna korkeammalle?
COLLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COLLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:23 (UTC+8)

Colle AI (COLLE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

