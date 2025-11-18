Alliance Games (COA) -rahakkeen tokenomiikka

Alliance Games (COA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Alliance Games (COA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:29:59 (UTC+8)
USD

Alliance Games (COA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Alliance Games (COA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 414.42M
$ 414.42M$ 414.42M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002438930435861606
$ 0.002438930435861606$ 0.002438930435861606
Nykyinen hinta:
$ 0.00243
$ 0.00243$ 0.00243

Alliance Games (COA) -rahakkeen tiedot

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Virallinen verkkosivusto:
https://alliancegames.xyz/
Valkoinen paperi:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Alliance Games (COA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Alliance Games (COA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä COA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät COA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Alliance Games (COA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Alliance Games (COA) -rahakkeen hintahistoria

COA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

COA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne COA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

