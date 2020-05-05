Centric Swap (CNS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Centric Swap (CNS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Centric Swap (CNS) -rahakkeen tiedot CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. Virallinen verkkosivusto: https://www.centric.com Valkoinen paperi: https://www.centric.com/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.centric.com Osta CNS-rahaketta nyt!

Centric Swap (CNS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Centric Swap (CNS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 26.51K $ 26.51K $ 26.51K Kokonaistarjonta: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.51K $ 26.51K $ 26.51K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000219593749936 $ 0.000000219593749936 $ 0.000000219593749936 Nykyinen hinta: $ 0.0000002672 $ 0.0000002672 $ 0.0000002672 Lue lisää Centric Swap (CNS) -rahakkeen hinnasta

Centric Swap (CNS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Centric Swap (CNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CNS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CNS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CNS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CNS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CNS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Centric Swap (CNS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CNS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CNS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Centric Swap (CNS) -rahakkeen hintahistoria CNS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CNS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CNS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CNS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CNS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CNS-rahakkeen hintaennuste nyt!

