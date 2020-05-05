Lisätietoja CNS-rahakkeesta

Centric Swap-logo

Centric Swap – hinta (CNS)

1CNS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000003096
$0.0000003096$0.0000003096
+2.51%1D
USD
Reaaliaikainen Centric Swap (CNS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:09 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000002847
$ 0.0000002847$ 0.0000002847
24 h:n matalin
$ 0.0000003279
$ 0.0000003279$ 0.0000003279
24 h:n korkein

$ 0.0000002847
$ 0.0000002847$ 0.0000002847

$ 0.0000003279
$ 0.0000003279$ 0.0000003279

$ 0.0183119028831
$ 0.0183119028831$ 0.0183119028831

$ 0.000000290817233461
$ 0.000000290817233461$ 0.000000290817233461

-1.66%

+2.51%

-16.58%

-16.58%

Centric Swap (CNS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000003096. Viimeisen 24 tunnin aikana CNS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000002847 ja korkeimmillaan $ 0.0000003279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0183119028831, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000290817233461.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CNS on muuttunut -1.66% viimeisen tunnin aikana, +2.51% 24 tunnin aikana ja -16.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Centric Swap (CNS) -rahakkeen markkinatiedot

No.3127

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

$ 54.65K
$ 54.65K$ 54.65K

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

99.20B
99.20B 99.20B

99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000

2020-05-05 08:41:26

BSC

Centric Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.65K. CNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.20B ja sen kokonaistarjonta on 99199000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.71K.

Centric Swap (CNS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Centric Swap-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000007581+2.51%
30 päivää$ -0.0000001755-36.18%
60 päivää$ -0.0000000959-23.65%
90 päivää$ -0.0000002282-42.44%
Centric Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CNS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000007581 (+2.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Centric Swap 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000001755 (-36.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Centric Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CNS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000959 (-23.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Centric Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000002282 (-42.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Centric Swap (CNS)?

Tarkista Centric Swap-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Centric Swap (CNS)

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Centric Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Centric Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CNS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Centric Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Centric Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Centric Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Centric Swap (CNS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Centric Swap (CNS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Centric Swap-rahakkeelle.

Tarkista Centric Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

Centric Swap (CNS) -rahakkeen tokenomiikka

Centric Swap (CNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CNS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Centric Swap (CNS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Centric Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Centric Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Centric Swap-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Centric Swap toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Centric Swap-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Centric Swap"

Paljonko Centric Swap (CNS) on arvoltaan tänään?
CNS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000003096 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CNS-USD-parin nykyinen hinta?
CNS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000003096. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Centric Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CNS markkina-arvo on $ 30.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CNS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.20B USD.
Mikä oli CNS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CNS saavutti ATH-hinnaksi 0.0183119028831 USD.
Mikä oli CNS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CNS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000290817233461 USD.
Mikä on CNS-rahakkeen treidausvolyymi?
CNS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.65K USD.
Nouseeko CNS tänä vuonna korkeammalle?
CNS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CNS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:09 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

