Changer (CNG) -rahakkeen tokenomiikka

Changer (CNG) -rahakkeen tiedot Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Virallinen verkkosivusto: https://cng.vc Valkoinen paperi: https://docs.cng.vc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf Osta CNG-rahaketta nyt!

Changer (CNG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Changer (CNG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12233 $ 0.12233 $ 0.12233 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 Nykyinen hinta: $ 0.006241 $ 0.006241 $ 0.006241 Lue lisää Changer (CNG) -rahakkeen hinnasta

Changer (CNG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Changer (CNG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CNG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CNG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CNG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CNG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CNG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Changer (CNG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CNG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CNG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Changer (CNG) -rahakkeen hintahistoria CNG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CNG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CNG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CNG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CNG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CNG-rahakkeen hintaennuste nyt!

