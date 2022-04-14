Sugarverse (CNDY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sugarverse (CNDY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sugarverse (CNDY) -rahakkeen tiedot Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Virallinen verkkosivusto: https://www.sugarverse.io/ Valkoinen paperi: https://sugarverse.github.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Osta CNDY-rahaketta nyt!

Sugarverse (CNDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sugarverse (CNDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 636.90K $ 636.90K $ 636.90K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Nykyinen hinta: $ 0.001365 $ 0.001365 $ 0.001365 Lue lisää Sugarverse (CNDY) -rahakkeen hinnasta

Sugarverse (CNDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sugarverse (CNDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CNDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CNDY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CNDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CNDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CNDY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sugarverse (CNDY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CNDY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CNDY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sugarverse (CNDY) -rahakkeen hintahistoria CNDY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CNDY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CNDY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CNDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CNDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CNDY-rahakkeen hintaennuste nyt!

