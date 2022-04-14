Colony (CLY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Colony (CLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Colony (CLY) -rahakkeen tiedot Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Virallinen verkkosivusto: https://www.colonylab.io/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Osta CLY-rahaketta nyt!

Colony (CLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Colony (CLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Kokonaistarjonta: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 112.71M $ 112.71M $ 112.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 5 $ 5 $ 5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 Nykyinen hinta: $ 0.07719 $ 0.07719 $ 0.07719 Lue lisää Colony (CLY) -rahakkeen hinnasta

Colony (CLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Colony (CLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Colony (CLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Colony (CLY) -rahakkeen hintahistoria CLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

