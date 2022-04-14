Clanker Index (CLX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Clanker Index (CLX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Clanker Index (CLX) -rahakkeen tiedot Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators. Virallinen verkkosivusto: https://www.clanker.world/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x44551CA46Fa5592bb572E20043f7C3D54c85cAD7 Osta CLX-rahaketta nyt!

Clanker Index (CLX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Clanker Index (CLX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 270.08K $ 270.08K $ 270.08K Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 567.16K $ 567.16K $ 567.16K Kaikkien aikojen korkein: $ 20 $ 20 $ 20 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Lue lisää Clanker Index (CLX) -rahakkeen hinnasta

Clanker Index (CLX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Clanker Index (CLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CLX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Clanker Index (CLX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CLX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CLX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Clanker Index (CLX) -rahakkeen hintahistoria CLX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CLX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CLX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CLX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CLX-rahakkeen hintaennuste nyt!

