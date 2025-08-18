Lisätietoja CLX-rahakkeesta

Clanker Index-logo

Clanker Index – hinta (CLX)

1CLX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.991
-1.14%1D
USD
Reaaliaikainen Clanker Index (CLX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:52:14 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.98
24 h:n matalin
$ 2.177
24 h:n korkein

$ 1.98
$ 2.177
--
--
-0.60%

-1.14%

-7.53%

-7.53%

Clanker Index (CLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.99. Viimeisen 24 tunnin aikana CLX on vaihdellut alimmillaan $ 1.98 ja korkeimmillaan $ 2.177 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLX on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -1.14% 24 tunnin aikana ja -7.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Clanker Index (CLX) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 149.46K
$ 149.46K$ 149.46K

$ 537.45K
$ 537.45K$ 537.45K

--
270,077.73
270,077.73 270,077.73

BASE

Clanker Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.46K. CLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 270077.73. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 537.45K.

Clanker Index (CLX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Clanker Index-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02296-1.14%
30 päivää$ +0.356+21.78%
60 päivää$ +1.013+103.68%
90 päivää$ +0.5+33.55%
Clanker Index-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CLX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02296 (-1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Clanker Index 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.356 (+21.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Clanker Index-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLX-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.013 (+103.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Clanker Index-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.5 (+33.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Clanker Index (CLX)?

Tarkista Clanker Index-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Clanker Index (CLX)

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Clanker Index-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CLX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Clanker Index-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Clanker Index-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Clanker Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Clanker Index (CLX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Clanker Index (CLX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Clanker Index-rahakkeelle.

Tarkista Clanker Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

Clanker Index (CLX) -rahakkeen tokenomiikka

Clanker Index (CLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Clanker Index (CLX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Clanker Index:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Clanker Index MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CLX paikallisiin valuuttoihin

1 Clanker Index(CLX) - VND
52,366.85
1 Clanker Index(CLX) - AUD
A$3.0845
1 Clanker Index(CLX) - GBP
1.4726
1 Clanker Index(CLX) - EUR
1.7114
1 Clanker Index(CLX) - USD
$1.99
1 Clanker Index(CLX) - MYR
RM8.3978
1 Clanker Index(CLX) - TRY
81.4507
1 Clanker Index(CLX) - JPY
¥294.52
1 Clanker Index(CLX) - ARS
ARS$2,614.9794
1 Clanker Index(CLX) - RUB
160.3343
1 Clanker Index(CLX) - INR
173.6872
1 Clanker Index(CLX) - IDR
Rp32,622.9456
1 Clanker Index(CLX) - KRW
2,787.1144
1 Clanker Index(CLX) - PHP
113.7683
1 Clanker Index(CLX) - EGP
￡E.96.4752
1 Clanker Index(CLX) - BRL
R$10.9052
1 Clanker Index(CLX) - CAD
C$2.7661
1 Clanker Index(CLX) - BDT
242.0238
1 Clanker Index(CLX) - NGN
3,056.8191
1 Clanker Index(CLX) - COP
$8,024.1775
1 Clanker Index(CLX) - ZAR
R.35.2827
1 Clanker Index(CLX) - UAH
81.9482
1 Clanker Index(CLX) - VES
Bs272.63
1 Clanker Index(CLX) - CLP
$1,930.3
1 Clanker Index(CLX) - PKR
Rs561.0208
1 Clanker Index(CLX) - KZT
1,069.3066
1 Clanker Index(CLX) - THB
฿64.9934
1 Clanker Index(CLX) - TWD
NT$60.695
1 Clanker Index(CLX) - AED
د.إ7.3033
1 Clanker Index(CLX) - CHF
Fr1.592
1 Clanker Index(CLX) - HKD
HK$15.5419
1 Clanker Index(CLX) - AMD
֏761.573
1 Clanker Index(CLX) - MAD
.د.م17.9299
1 Clanker Index(CLX) - MXN
$37.3324
1 Clanker Index(CLX) - SAR
ريال7.4625
1 Clanker Index(CLX) - PLN
7.2834
1 Clanker Index(CLX) - RON
лв8.6565
1 Clanker Index(CLX) - SEK
kr19.1438
1 Clanker Index(CLX) - BGN
лв3.3432
1 Clanker Index(CLX) - HUF
Ft679.6447
1 Clanker Index(CLX) - CZK
42.1283
1 Clanker Index(CLX) - KWD
د.ك0.60695
1 Clanker Index(CLX) - ILS
6.7859
1 Clanker Index(CLX) - AOA
Kz1,824.0141
1 Clanker Index(CLX) - BHD
.د.ب0.75023
1 Clanker Index(CLX) - BMD
$1.99
1 Clanker Index(CLX) - DKK
kr12.7957
1 Clanker Index(CLX) - HNL
L52.3171
1 Clanker Index(CLX) - MUR
91.0027
1 Clanker Index(CLX) - NAD
$35.1633
1 Clanker Index(CLX) - NOK
kr20.2582
1 Clanker Index(CLX) - NZD
$3.4029
1 Clanker Index(CLX) - PAB
B/.1.99
1 Clanker Index(CLX) - PGK
K8.2386
1 Clanker Index(CLX) - QAR
ر.ق7.2436
1 Clanker Index(CLX) - RSD
дин.200.8308

Clanker Index-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Clanker Index toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Clanker Index-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Clanker Index”

Paljonko Clanker Index (CLX) on arvoltaan tänään?
CLX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.99 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLX-USD-parin nykyinen hinta?
CLX -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.99. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Clanker Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLX markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli CLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLX saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli CLX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLX-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on CLX-rahakkeen treidausvolyymi?
CLX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.46K USD.
Nouseeko CLX tänä vuonna korkeammalle?
CLX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:52:14 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

