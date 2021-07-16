Lisätietoja CLV-rahakkeesta

Clover Finance-logo

Clover Finance – hinta (CLV)

1CLV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Clover Finance (CLV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:23:32 (UTC+8)

Clover Finance (CLV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.14%

+0.09%

-7.13%

-7.13%

Clover Finance (CLV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02032. Viimeisen 24 tunnin aikana CLV on vaihdellut alimmillaan $ 0.02027 ja korkeimmillaan $ 0.02186 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.16773807, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01884028306691932.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLV on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -7.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Clover Finance (CLV) -rahakkeen markkinatiedot

No.800

2021-07-16 00:00:00

ETH

Clover Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.89K. CLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.64M.

Clover Finance (CLV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Clover Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000183+0.09%
30 päivää$ -0.00354-14.84%
60 päivää$ 00.00%
90 päivää$ -0.00763-27.30%
Clover Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CLV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000183 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Clover Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00354 (-14.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Clover Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLV-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Clover Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00763 (-27.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Clover Finance (CLV)?

Tarkista Clover Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Clover Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CLV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Clover Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Clover Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Clover Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Clover Finance (CLV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Clover Finance (CLV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Clover Finance-rahakkeelle.

Tarkista Clover Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Clover Finance (CLV) -rahakkeen tokenomiikka

Clover Finance (CLV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Clover Finance (CLV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Clover Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Clover Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CLV paikallisiin valuuttoihin

1 Clover Finance(CLV) - VND
534.7208
1 Clover Finance(CLV) - AUD
A$0.031496
1 Clover Finance(CLV) - GBP
0.0150368
1 Clover Finance(CLV) - EUR
0.0174752
1 Clover Finance(CLV) - USD
$0.02032
1 Clover Finance(CLV) - MYR
RM0.0857504
1 Clover Finance(CLV) - TRY
0.8316976
1 Clover Finance(CLV) - JPY
¥3.00736
1 Clover Finance(CLV) - ARS
ARS$26.6315952
1 Clover Finance(CLV) - RUB
1.6373856
1 Clover Finance(CLV) - INR
1.7747488
1 Clover Finance(CLV) - IDR
Rp333.1147008
1 Clover Finance(CLV) - KRW
28.4992064
1 Clover Finance(CLV) - PHP
1.1621008
1 Clover Finance(CLV) - EGP
￡E.0.9853168
1 Clover Finance(CLV) - BRL
R$0.1113536
1 Clover Finance(CLV) - CAD
C$0.0282448
1 Clover Finance(CLV) - BDT
2.4713184
1 Clover Finance(CLV) - NGN
31.1655968
1 Clover Finance(CLV) - COP
$81.93532
1 Clover Finance(CLV) - ZAR
R.0.36068
1 Clover Finance(CLV) - UAH
0.8367776
1 Clover Finance(CLV) - VES
Bs2.78384
1 Clover Finance(CLV) - CLP
$19.66976
1 Clover Finance(CLV) - PKR
Rs5.762752
1 Clover Finance(CLV) - KZT
10.9187488
1 Clover Finance(CLV) - THB
฿0.6642608
1 Clover Finance(CLV) - TWD
NT$0.6195568
1 Clover Finance(CLV) - AED
د.إ0.0745744
1 Clover Finance(CLV) - CHF
Fr0.016256
1 Clover Finance(CLV) - HKD
HK$0.1586992
1 Clover Finance(CLV) - AMD
֏7.776464
1 Clover Finance(CLV) - MAD
.د.م0.1830832
1 Clover Finance(CLV) - MXN
$0.3816096
1 Clover Finance(CLV) - SAR
ريال0.0762
1 Clover Finance(CLV) - PLN
0.0743712
1 Clover Finance(CLV) - RON
лв0.088392
1 Clover Finance(CLV) - SEK
kr0.1956816
1 Clover Finance(CLV) - BGN
лв0.0341376
1 Clover Finance(CLV) - HUF
Ft6.9516752
1 Clover Finance(CLV) - CZK
0.4303776
1 Clover Finance(CLV) - KWD
د.ك0.0061976
1 Clover Finance(CLV) - ILS
0.0692912
1 Clover Finance(CLV) - AOA
Kz18.5231024
1 Clover Finance(CLV) - BHD
.د.ب0.00766064
1 Clover Finance(CLV) - BMD
$0.02032
1 Clover Finance(CLV) - DKK
kr0.1306576
1 Clover Finance(CLV) - HNL
L0.5311648
1 Clover Finance(CLV) - MUR
0.9292336
1 Clover Finance(CLV) - NAD
$0.3594608
1 Clover Finance(CLV) - NOK
kr0.2070608
1 Clover Finance(CLV) - NZD
$0.0349504
1 Clover Finance(CLV) - PAB
B/.0.02032
1 Clover Finance(CLV) - PGK
K0.0857504
1 Clover Finance(CLV) - QAR
ر.ق0.0739648
1 Clover Finance(CLV) - RSD
дин.2.0511008

Clover Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Clover Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Clover Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Clover Finance”

Paljonko Clover Finance (CLV) on arvoltaan tänään?
CLV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02032 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLV-USD-parin nykyinen hinta?
CLV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02032. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Clover Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLV markkina-arvo on $ 24.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B USD.
Mikä oli CLV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLV saavutti ATH-hinnaksi 2.16773807 USD.
Mikä oli CLV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01884028306691932 USD.
Mikä on CLV-rahakkeen treidausvolyymi?
CLV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.89K USD.
Nouseeko CLV tänä vuonna korkeammalle?
CLV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:23:32 (UTC+8)

Clover Finance (CLV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

