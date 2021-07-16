Clover Finance (CLV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02032. Viimeisen 24 tunnin aikana CLV on vaihdellut alimmillaan $ 0.02027 ja korkeimmillaan $ 0.02186 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.16773807, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01884028306691932.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CLV on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -7.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Clover Finance (CLV) -rahakkeen markkinatiedot
No.800
$ 24.87M
$ 53.89K
$ 40.64M
1.22B
--
2,000,000,000
2021-07-16 00:00:00
ETH
Clover Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.89K. CLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.64M.
Clover Finance (CLV) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Clover Finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000183
+0.09%
30 päivää
$ -0.00354
-14.84%
60 päivää
$ 0
0.00%
90 päivää
$ -0.00763
-27.30%
Clover Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CLV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000183 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Clover Finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00354 (-14.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Clover Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CLV-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Clover Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00763 (-27.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Clover Finance (CLV)?
Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.
Clover Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Clover Finance (CLV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Clover Finance (CLV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Clover Finance-rahakkeelle.
Clover Finance (CLV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Clover Finance (CLV) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Clover Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Clover Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
