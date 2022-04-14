Everclear (CLEAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Everclear (CLEAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Everclear (CLEAR) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://www.everclear.org/ Valkoinen paperi: https://docs.everclear.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8 Osta CLEAR-rahaketta nyt!

Everclear (CLEAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Everclear (CLEAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.62M $ 10.62M $ 10.62M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 514.82M $ 514.82M $ 514.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.63M $ 20.63M $ 20.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 Nykyinen hinta: $ 0.02063 $ 0.02063 $ 0.02063 Lue lisää Everclear (CLEAR) -rahakkeen hinnasta

Everclear (CLEAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Everclear (CLEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLEAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLEAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLEAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLEAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Everclear (CLEAR) -rahakkeen hintahistoria CLEAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CLEAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CLEAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CLEAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLEAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CLEAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

