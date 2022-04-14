Clayton (CLAY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Clayton (CLAY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Clayton (CLAY) -rahakkeen tiedot Clayton is the blue, fluffy friend of TON ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://claytoncoin.com/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQB-vc00g9PeUWLptSAH4g1J5kYS7WTgtVEfhI6oKdQtRudE Osta CLAY-rahaketta nyt!

Clayton (CLAY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Clayton (CLAY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 783.60K $ 783.60K $ 783.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0003979 $ 0.0003979 $ 0.0003979 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000007836 $ 0.000007836 $ 0.000007836 Lue lisää Clayton (CLAY) -rahakkeen hinnasta

Clayton (CLAY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Clayton (CLAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLAY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLAY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLAY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLAY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CLAY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Clayton (CLAY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CLAY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CLAY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Clayton (CLAY) -rahakkeen hintahistoria CLAY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CLAY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CLAY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CLAY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLAY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CLAY-rahakkeen hintaennuste nyt!

