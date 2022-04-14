Clashub (CLASHUB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Clashub (CLASHUB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Clashub (CLASHUB) -rahakkeen tiedot Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Virallinen verkkosivusto: https://clashub.io/ Valkoinen paperi: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Osta CLASHUB-rahaketta nyt!

Clashub (CLASHUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Clashub (CLASHUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 973.80K $ 973.80K $ 973.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Nykyinen hinta: $ 0.001082 $ 0.001082 $ 0.001082 Lue lisää Clashub (CLASHUB) -rahakkeen hinnasta

Clashub (CLASHUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Clashub (CLASHUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLASHUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLASHUB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLASHUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLASHUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CLASHUB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Clashub (CLASHUB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CLASHUB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CLASHUB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Clashub (CLASHUB) -rahakkeen hintahistoria CLASHUB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CLASHUB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CLASHUB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CLASHUB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLASHUB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CLASHUB-rahakkeen hintaennuste nyt!

