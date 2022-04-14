Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Chirpley (CHRP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Chirpley (CHRP) -rahakkeen tiedot

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Virallinen verkkosivusto:
https://chirpley.ai
Valkoinen paperi:
https://chirpley.gitbook.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Chirpley (CHRP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 447.72K
$ 447.72K$ 447.72K
Kokonaistarjonta:
$ 989.98M
$ 989.98M$ 989.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 413.03M
$ 413.03M$ 413.03M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000965393077491757
$ 0.000965393077491757$ 0.000965393077491757
Nykyinen hinta:
$ 0.001084
$ 0.001084$ 0.001084

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHRP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHRP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHRP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHRP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHRP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Chirpley (CHRP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHRP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Chirpley (CHRP) -rahakkeen hintahistoria

CHRP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CHRP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHRP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHRP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.