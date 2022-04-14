Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chirpley (CHRP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tiedot Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Virallinen verkkosivusto: https://chirpley.ai Valkoinen paperi: https://chirpley.gitbook.io Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Osta CHRP-rahaketta nyt!

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chirpley (CHRP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 447.72K $ 447.72K $ 447.72K Kokonaistarjonta: $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 Nykyinen hinta: $ 0.001084 $ 0.001084 $ 0.001084 Lue lisää Chirpley (CHRP) -rahakkeen hinnasta

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHRP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHRP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHRP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHRP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHRP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Chirpley (CHRP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHRP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHRP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Chirpley (CHRP) -rahakkeen hintahistoria CHRP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHRP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHRP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHRP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHRP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHRP-rahakkeen hintaennuste nyt!

