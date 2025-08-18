Lisätietoja CHRP-rahakkeesta

Chirpley – hinta (CHRP)

1CHRP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000989
$0.000989
-0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Chirpley (CHRP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:22:50 (UTC+8)

Chirpley (CHRP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000972
$ 0.000972
24 h:n matalin
$ 0.00104
$ 0.00104
24 h:n korkein

$ 0.000972
$ 0.000972

$ 0.00104
$ 0.00104

$ 0.037145648781512185
$ 0.037145648781512185

$ 0.000965393077491757
$ 0.000965393077491757

-0.41%

-0.10%

-19.76%

-19.76%

Chirpley (CHRP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000991. Viimeisen 24 tunnin aikana CHRP on vaihdellut alimmillaan $ 0.000972 ja korkeimmillaan $ 0.00104 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.037145648781512185, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000965393077491757.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHRP on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja -19.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chirpley (CHRP) -rahakkeen markkinatiedot

No.2461

$ 409.31K
$ 409.31K

$ 60.10K
$ 60.10K

$ 981.07K
$ 981.07K

413.03M
413.03M

989,982,098
989,982,098

989,982,098
989,982,098

41.72%

BSC

Chirpley-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 409.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.10K. CHRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 413.03M ja sen kokonaistarjonta on 989982098. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 981.07K.

Chirpley (CHRP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chirpley-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000099-0.10%
30 päivää$ -0.00133-57.31%
60 päivää$ -0.000475-32.41%
90 päivää$ -0.001844-65.05%
Chirpley-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CHRP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000099 (-0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Chirpley 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00133 (-57.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Chirpley-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CHRP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000475 (-32.41%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Chirpley-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001844 (-65.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chirpley (CHRP)?

Tarkista Chirpley-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Chirpley (CHRP)

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Chirpley on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Chirpley-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CHRP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Chirpley-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Chirpley-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Chirpley-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chirpley (CHRP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chirpley (CHRP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chirpley-rahakkeelle.

Tarkista Chirpley-rahakkeen hintaennuste nyt!

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikka

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHRP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Chirpley (CHRP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Chirpley:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Chirpley MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CHRP paikallisiin valuuttoihin

1 Chirpley(CHRP) - VND
26.078165
1 Chirpley(CHRP) - AUD
A$0.00153605
1 Chirpley(CHRP) - GBP
0.00073334
1 Chirpley(CHRP) - EUR
0.00085226
1 Chirpley(CHRP) - USD
$0.000991
1 Chirpley(CHRP) - MYR
RM0.00418202
1 Chirpley(CHRP) - TRY
0.04056163
1 Chirpley(CHRP) - JPY
¥0.146668
1 Chirpley(CHRP) - ARS
ARS$1.29881451
1 Chirpley(CHRP) - RUB
0.07985478
1 Chirpley(CHRP) - INR
0.08655394
1 Chirpley(CHRP) - IDR
Rp16.24589904
1 Chirpley(CHRP) - KRW
1.38989732
1 Chirpley(CHRP) - PHP
0.05667529
1 Chirpley(CHRP) - EGP
￡E.0.04805359
1 Chirpley(CHRP) - BRL
R$0.00543068
1 Chirpley(CHRP) - CAD
C$0.00137749
1 Chirpley(CHRP) - BDT
0.12052542
1 Chirpley(CHRP) - NGN
1.51993634
1 Chirpley(CHRP) - COP
$3.99595975
1 Chirpley(CHRP) - ZAR
R.0.01759025
1 Chirpley(CHRP) - UAH
0.04080938
1 Chirpley(CHRP) - VES
Bs0.135767
1 Chirpley(CHRP) - CLP
$0.959288
1 Chirpley(CHRP) - PKR
Rs0.2810476
1 Chirpley(CHRP) - KZT
0.53250394
1 Chirpley(CHRP) - THB
฿0.03239579
1 Chirpley(CHRP) - TWD
NT$0.03021559
1 Chirpley(CHRP) - AED
د.إ0.00363697
1 Chirpley(CHRP) - CHF
Fr0.0007928
1 Chirpley(CHRP) - HKD
HK$0.00773971
1 Chirpley(CHRP) - AMD
֏0.3792557
1 Chirpley(CHRP) - MAD
.د.م0.00892891
1 Chirpley(CHRP) - MXN
$0.01861098
1 Chirpley(CHRP) - SAR
ريال0.00371625
1 Chirpley(CHRP) - PLN
0.00362706
1 Chirpley(CHRP) - RON
лв0.00431085
1 Chirpley(CHRP) - SEK
kr0.00954333
1 Chirpley(CHRP) - BGN
лв0.00166488
1 Chirpley(CHRP) - HUF
Ft0.33903101
1 Chirpley(CHRP) - CZK
0.02098938
1 Chirpley(CHRP) - KWD
د.ك0.000302255
1 Chirpley(CHRP) - ILS
0.00337931
1 Chirpley(CHRP) - AOA
Kz0.90336587
1 Chirpley(CHRP) - BHD
.د.ب0.000373607
1 Chirpley(CHRP) - BMD
$0.000991
1 Chirpley(CHRP) - DKK
kr0.00637213
1 Chirpley(CHRP) - HNL
L0.02590474
1 Chirpley(CHRP) - MUR
0.04531843
1 Chirpley(CHRP) - NAD
$0.01753079
1 Chirpley(CHRP) - NOK
kr0.01009829
1 Chirpley(CHRP) - NZD
$0.00170452
1 Chirpley(CHRP) - PAB
B/.0.000991
1 Chirpley(CHRP) - PGK
K0.00418202
1 Chirpley(CHRP) - QAR
ر.ق0.00360724
1 Chirpley(CHRP) - RSD
дин.0.10003154

Chirpley-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Chirpley toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Chirpley-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chirpley”

Paljonko Chirpley (CHRP) on arvoltaan tänään?
CHRP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000991 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHRP-USD-parin nykyinen hinta?
CHRP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000991. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chirpley-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHRP markkina-arvo on $ 409.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHRP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 413.03M USD.
Mikä oli CHRP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHRP saavutti ATH-hinnaksi 0.037145648781512185 USD.
Mikä oli CHRP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHRP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000965393077491757 USD.
Mikä on CHRP-rahakkeen treidausvolyymi?
CHRP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.10K USD.
Nouseeko CHRP tänä vuonna korkeammalle?
CHRP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHRP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:22:50 (UTC+8)

Chirpley (CHRP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 CHRP = 0.00099 USD

