Chirppad (CHPD) -rahakkeen tiedot ChirpPad is a SocialFi launchpad with a deflationary token model, that combines funding, and a unique protocol for social monitoring. Virallinen verkkosivusto: https://chirppad.ai Valkoinen paperi: https://chirppad.gitbook.io/project Block Explorer: https://basescan.org/token/0xF2e244d4020C182e8E2C936d4055E3F0e578064F Osta CHPD-rahaketta nyt!

Chirppad (CHPD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chirppad (CHPD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 486.50K $ 486.50K $ 486.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000242568800721493 $ 0.000242568800721493 $ 0.000242568800721493 Nykyinen hinta: $ 0.0004865 $ 0.0004865 $ 0.0004865 Lue lisää Chirppad (CHPD) -rahakkeen hinnasta

Chirppad (CHPD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chirppad (CHPD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHPD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHPD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHPD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHPD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHPD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Chirppad (CHPD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHPD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHPD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Chirppad (CHPD) -rahakkeen hintahistoria CHPD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHPD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHPD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHPD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHPD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHPD-rahakkeen hintaennuste nyt!

