CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CHONKY (CHONKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tiedot CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency. Virallinen verkkosivusto: https://chonky.com/ Valkoinen paperi: https://chonky.com/redpaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU Osta CHONKY-rahaketta nyt!

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CHONKY (CHONKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 Nykyinen hinta: $ 0.000005306 $ 0.000005306 $ 0.000005306 Lue lisää CHONKY (CHONKY) -rahakkeen hinnasta

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHONKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHONKY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHONKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHONKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen hintahistoria CHONKY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHONKY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHONKY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHONKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHONKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHONKY-rahakkeen hintaennuste nyt!

