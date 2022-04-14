CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CHONKY (CHONKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tiedot

CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency.

Virallinen verkkosivusto:
https://chonky.com/
Valkoinen paperi:
https://chonky.com/redpaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CHONKY (CHONKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000007080126771
$ 0.000000007080126771$ 0.000000007080126771
Nykyinen hinta:
$ 0.000005306
$ 0.000005306$ 0.000005306

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CHONKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHONKY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CHONKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHONKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHONKY-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään CHONKY (CHONKY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHONKY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

CHONKY (CHONKY) -rahakkeen hintahistoria

CHONKY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CHONKY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CHONKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHONKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.