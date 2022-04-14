CHNG (CHNG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CHNG (CHNG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CHNG (CHNG) -rahakkeen tiedot Chainge is a Defi app that aims to empower people from all corners of the world to become their own digital bank. With Chainge’s automated financial services, users will have complete control over their wealth while enjoying 100% freedom & security. Sukhavati support co-mining with IPFS or PoC projects (Chia & MASSnet) and interacting with Polkadot ecosystems via decentralized cloud service. Virallinen verkkosivusto: https://www.chainge.finance/ Valkoinen paperi: https://app.gitbook.com/@chaingefinance/s/chainge-finance/ Osta CHNG-rahaketta nyt!

CHNG (CHNG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CHNG (CHNG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: -- -- -- Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: -- -- -- Lue lisää CHNG (CHNG) -rahakkeen hinnasta

CHNG (CHNG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CHNG (CHNG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHNG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHNG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHNG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHNG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHNG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CHNG (CHNG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHNG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHNG-rahakkeita MEXCistä nyt!

CHNG (CHNG) -rahakkeen hintahistoria CHNG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHNG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHNG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHNG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHNG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHNG-rahakkeen hintaennuste nyt!

