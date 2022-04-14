Chirp (CHIRP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chirp (CHIRP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chirp (CHIRP) -rahakkeen tiedot Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://chirptoken.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Block Explorer: https://chirptoken.io/explorer/ Osta CHIRP-rahaketta nyt!

Chirp (CHIRP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chirp (CHIRP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.37M Kokonaistarjonta: $ 37.35M Kierrossa oleva tarjonta: $ 76.10M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.71 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022689957372201676 Nykyinen hinta: $ 0.07058 Lue lisää Chirp (CHIRP) -rahakkeen hinnasta

Chirp (CHIRP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chirp (CHIRP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHIRP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHIRP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHIRP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHIRP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHIRP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Chirp (CHIRP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHIRP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHIRP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Chirp (CHIRP) -rahakkeen hintahistoria CHIRP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHIRP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHIRP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHIRP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHIRP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHIRP-rahakkeen hintaennuste nyt!

