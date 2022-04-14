Cheems (CHEEMS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cheems (CHEEMS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cheems (CHEEMS) -rahakkeen tiedot “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Virallinen verkkosivusto: https://cheems.pet/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Osta CHEEMS-rahaketta nyt!

Cheems (CHEEMS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cheems (CHEEMS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 242.73M $ 242.73M $ 242.73M Kokonaistarjonta: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Kierrossa oleva tarjonta: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 263.68M $ 263.68M $ 263.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Nykyinen hinta: $ 0.0000012946 $ 0.0000012946 $ 0.0000012946 Lue lisää Cheems (CHEEMS) -rahakkeen hinnasta

Cheems (CHEEMS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cheems (CHEEMS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHEEMS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHEEMS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHEEMS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHEEMS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHEEMS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cheems (CHEEMS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHEEMS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHEEMS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cheems (CHEEMS) -rahakkeen hintahistoria CHEEMS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHEEMS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHEEMS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHEEMS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHEEMS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHEEMS-rahakkeen hintaennuste nyt!

