CYGNUS (CGN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CYGNUS (CGN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 10:25:18 (UTC+8)
USD

CYGNUS (CGN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CYGNUS (CGN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04822
$ 0.04822$ 0.04822
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.001975
$ 0.001975$ 0.001975

CYGNUS (CGN) -rahakkeen tiedot

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.cygnus.finance/
Valkoinen paperi:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper
Block Explorer:
"https://basescan.org/token/0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

CYGNUS (CGN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CYGNUS (CGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CGN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CGN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CGN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CGN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

