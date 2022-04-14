ChainGuard (CGC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ChainGuard (CGC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ChainGuard (CGC) -rahakkeen tiedot AI security for your blockchain journey. Real-time risk alerts, wallet protection, automated tasks. Virallinen verkkosivusto: https://chainguardlabs.com/ Valkoinen paperi: https://chainguard-2.gitbook.io/chainguard-1 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA35f68d4aF159eb6BAbeda07d8cb1Ff3B4ff941e Osta CGC-rahaketta nyt!

ChainGuard (CGC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ChainGuard (CGC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 0.455 $ 0.455 $ 0.455 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000000000081 $ 0.000000000081 $ 0.000000000081 Lue lisää ChainGuard (CGC) -rahakkeen hinnasta

ChainGuard (CGC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ChainGuard (CGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CGC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CGC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CGC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CGC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CGC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ChainGuard (CGC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CGC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CGC-rahakkeita MEXCistä nyt!

ChainGuard (CGC) -rahakkeen hintahistoria CGC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CGC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CGC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CGC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CGC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CGC-rahakkeen hintaennuste nyt!

