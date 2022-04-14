Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cockfight Network (CFN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tiedot The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. Virallinen verkkosivusto: https://www.cf-n.io/en Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Block Explorer: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Osta CFN-rahaketta nyt!

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cockfight Network (CFN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 974.82K $ 974.82K $ 974.82K Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 108.30M $ 108.30M $ 108.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06289755256850667 $ 0.06289755256850667 $ 0.06289755256850667 Nykyinen hinta: $ 0.1083 $ 0.1083 $ 0.1083 Lue lisää Cockfight Network (CFN) -rahakkeen hinnasta

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CFN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CFN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CFN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CFN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CFN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cockfight Network (CFN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CFN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CFN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen hintahistoria CFN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CFN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CFN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CFN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CFN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CFN-rahakkeen hintaennuste nyt!

