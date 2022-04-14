Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cockfight Network (CFN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tiedot

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.cf-n.io/en
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing
Block Explorer:
https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cockfight Network (CFN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 974.82K
$ 974.82K$ 974.82K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 108.30M
$ 108.30M$ 108.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.7
$ 2.7$ 2.7
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.06289755256850667
$ 0.06289755256850667$ 0.06289755256850667
Nykyinen hinta:
$ 0.1083
$ 0.1083$ 0.1083

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CFN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CFN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CFN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CFN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CFN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Cockfight Network (CFN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CFN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen hintahistoria

CFN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CFN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CFN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CFN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.