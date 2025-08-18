Lisätietoja CFN-rahakkeesta

Cockfight Network-logo

Cockfight Network – hinta (CFN)

1CFN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Cockfight Network (CFN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:51:38 (UTC+8)

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-27.73%

-27.73%

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1069. Viimeisen 24 tunnin aikana CFN on vaihdellut alimmillaan $ 0.096 ja korkeimmillaan $ 0.2245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.300611418675181, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06289755256850667.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CFN on muuttunut -2.02% viimeisen tunnin aikana, -6.55% 24 tunnin aikana ja -27.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen markkinatiedot

No.4565

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.87K
$ 26.87K$ 26.87K

$ 106.90M
$ 106.90M$ 106.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,819
974,819 974,819

0.00%

GMMT

Cockfight Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.87K. CFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 974819. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 106.90M.

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cockfight Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.007493-6.55%
30 päivää$ -0.0098-8.40%
60 päivää$ -0.026-19.57%
90 päivää$ -0.0843-44.09%
Cockfight Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CFN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.007493 (-6.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cockfight Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0098 (-8.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cockfight Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CFN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.026 (-19.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cockfight Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0843 (-44.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cockfight Network (CFN)?

Tarkista Cockfight Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cockfight Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CFN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cockfight Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cockfight Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cockfight Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cockfight Network (CFN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cockfight Network (CFN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cockfight Network-rahakkeelle.

Tarkista Cockfight Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikka

Cockfight Network (CFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CFN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cockfight Network (CFN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cockfight Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cockfight Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CFN paikallisiin valuuttoihin

Cockfight Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cockfight Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cockfight Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cockfight Network”

Paljonko Cockfight Network (CFN) on arvoltaan tänään?
CFN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1069 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CFN-USD-parin nykyinen hinta?
CFN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1069. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cockfight Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CFN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CFN saavutti ATH-hinnaksi 2.300611418675181 USD.
Mikä oli CFN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CFN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06289755256850667 USD.
Mikä on CFN-rahakkeen treidausvolyymi?
CFN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.87K USD.
Nouseeko CFN tänä vuonna korkeammalle?
CFN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CFN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:51:38 (UTC+8)

