CETUS (CETUS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CETUS (CETUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CETUS (CETUS) -rahakkeen tiedot Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Virallinen verkkosivusto: https://www.cetus.zone/ Osta CETUS-rahaketta nyt!

CETUS (CETUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CETUS (CETUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 86.03M $ 86.03M $ 86.03M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 833.70M $ 833.70M $ 833.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 103.19M $ 103.19M $ 103.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Nykyinen hinta: $ 0.10319 $ 0.10319 $ 0.10319 Lue lisää CETUS (CETUS) -rahakkeen hinnasta

CETUS (CETUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CETUS (CETUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CETUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CETUS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CETUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CETUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CETUS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CETUS (CETUS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CETUS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CETUS-rahakkeita MEXCistä nyt!

CETUS (CETUS) -rahakkeen hintahistoria CETUS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CETUS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CETUS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CETUS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CETUS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CETUS-rahakkeen hintaennuste nyt!

