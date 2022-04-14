CELO (CELO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CELO (CELO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CELO (CELO) -rahakkeen tiedot Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Virallinen verkkosivusto: https://celo.org/ Valkoinen paperi: http://docs.celo.org/ Block Explorer: https://celoscan.io Osta CELO-rahaketta nyt!

CELO (CELO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CELO (CELO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 198.10M $ 198.10M $ 198.10M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 578.72M $ 578.72M $ 578.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 342.30M $ 342.30M $ 342.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.211 $ 5.211 $ 5.211 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 Nykyinen hinta: $ 0.3423 $ 0.3423 $ 0.3423 Lue lisää CELO (CELO) -rahakkeen hinnasta

CELO (CELO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CELO (CELO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CELO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CELO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CELO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CELO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CELO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CELO (CELO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CELO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CELO-rahakkeita MEXCistä nyt!

CELO (CELO) -rahakkeen hintahistoria CELO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CELO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CELO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CELO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CELO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CELO-rahakkeen hintaennuste nyt!

