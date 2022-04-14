Cellana (CELLA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cellana (CELLA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cellana (CELLA) -rahakkeen tiedot Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language. Virallinen verkkosivusto: https://cellana.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.cellana.finance/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x2ebb2ccac5e027a87fa0e2e5f656a3a4238d6a48d93ec9b610d570fc0aa0df12?network=mainnet Osta CELLA-rahaketta nyt!

Cellana (CELLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cellana (CELLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06674 $ 0.06674 $ 0.06674 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003978650147350151 $ 0.003978650147350151 $ 0.003978650147350151 Nykyinen hinta: $ 0.00403 $ 0.00403 $ 0.00403 Lue lisää Cellana (CELLA) -rahakkeen hinnasta

Cellana (CELLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cellana (CELLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CELLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CELLA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CELLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CELLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CELLA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cellana (CELLA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CELLA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CELLA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cellana (CELLA) -rahakkeen hintahistoria CELLA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CELLA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CELLA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CELLA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CELLA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CELLA-rahakkeen hintaennuste nyt!

