Celsius (CEL) -rahakkeen tiedot Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans. Virallinen verkkosivusto: https://celsius.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/nRtfwU9G82CSHhHGJNxFhtn7FLvWP2rqvQvje1WtL69 Osta CEL-rahaketta nyt!

Celsius (CEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Celsius (CEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Kokonaistarjonta: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M Kierrossa oleva tarjonta: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.7529 $ 4.7529 $ 4.7529 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0223455 $ 0.0223455 $ 0.0223455 Nykyinen hinta: $ 0.07516 $ 0.07516 $ 0.07516 Lue lisää Celsius (CEL) -rahakkeen hinnasta

Celsius (CEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Celsius (CEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Celsius (CEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Celsius (CEL) -rahakkeen hintahistoria CEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

