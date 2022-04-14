CheckDot (CDT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CheckDot (CDT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CheckDot (CDT) -rahakkeen tiedot CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. Virallinen verkkosivusto: https://checkdot.io/ Valkoinen paperi: https://checkdot.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm Osta CDT-rahaketta nyt!

CheckDot (CDT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CheckDot (CDT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 821.04K $ 821.04K $ 821.04K Kokonaistarjonta: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 Nykyinen hinta: $ 0.106 $ 0.106 $ 0.106 Lue lisää CheckDot (CDT) -rahakkeen hinnasta

CheckDot (CDT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CheckDot (CDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CDT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CDT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CDT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CDT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CDT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CheckDot (CDT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CDT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CDT-rahakkeita MEXCistä nyt!

CheckDot (CDT) -rahakkeen hintahistoria CDT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CDT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CDT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CDT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CDT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

