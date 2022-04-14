CARBIFY (CBY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CARBIFY (CBY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CARBIFY (CBY) -rahakkeen tiedot Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2. Virallinen verkkosivusto: https://carbify.io Valkoinen paperi: https://docs.carbify.io Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c Osta CBY-rahaketta nyt!

CARBIFY (CBY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CARBIFY (CBY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 39.99M $ 39.99M $ 39.99M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 $ 0.12500972272299177 Nykyinen hinta: $ 0.1184 $ 0.1184 $ 0.1184 Lue lisää CARBIFY (CBY) -rahakkeen hinnasta

CARBIFY (CBY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CARBIFY (CBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CBY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CBY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CBY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CBY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CBY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CARBIFY (CBY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CBY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CBY-rahakkeita MEXCistä nyt!

CARBIFY (CBY) -rahakkeen hintahistoria CBY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CBY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CBY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CBY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CBY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CBY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!