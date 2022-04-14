CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CREDBULL (CBL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CREDBULL (CBL) -rahakkeen tiedot Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Virallinen verkkosivusto: https://credbull.io/ Valkoinen paperi: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Osta CBL-rahaketta nyt!

CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CREDBULL (CBL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 189.74K $ 189.74K $ 189.74K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 203.35M $ 203.35M $ 203.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 933.10K $ 933.10K $ 933.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000901363157348172 $ 0.000901363157348172 $ 0.000901363157348172 Nykyinen hinta: $ 0.0009331 $ 0.0009331 $ 0.0009331 Lue lisää CREDBULL (CBL) -rahakkeen hinnasta

CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CBL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CBL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CBL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CBL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CBL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CREDBULL (CBL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CBL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CBL-rahakkeita MEXCistä nyt!

CREDBULL (CBL) -rahakkeen hintahistoria CBL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CBL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CBL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CBL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CBL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CBL-rahakkeen hintaennuste nyt!

