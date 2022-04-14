CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka

CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CREDBULL (CBL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CREDBULL (CBL) -rahakkeen tiedot

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Virallinen verkkosivusto:
https://credbull.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.credbull.io/docs/litepaper
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6

CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CREDBULL (CBL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 189.74K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 203.35M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 933.10K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0627
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000901363157348172
Nykyinen hinta:
$ 0.0009331
CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CREDBULL (CBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CBL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CBL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CBL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CBL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CBL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään CREDBULL (CBL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CBL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

CREDBULL (CBL) -rahakkeen hintahistoria

CBL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

CBL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CBL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CBL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.