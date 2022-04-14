Catdog (CATDOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catdog (CATDOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catdog (CATDOG) -rahakkeen tiedot The endless debate between cat and dog lovers has made its way into the crypto world, creating a divide among meme coin fans. That's what $CATDOG is here for, the token designed to unite both sides. By combining the charm of cats and dogs, $CATDOG aims to end this playful rivalry and build a strong, united community. Whether you're into felines or canines, $CATDOG brings the best of both worlds. Join us in bridging the gap and creating a harmonious future in crypto. It's time to end the cat vs. dog war once and for all with $CATDOG. Virallinen verkkosivusto: https://www.cat-dog.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7 Osta CATDOG-rahaketta nyt!

Catdog (CATDOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catdog (CATDOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 290.60K $ 290.60K $ 290.60K Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 290.60K $ 290.60K $ 290.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0009139 $ 0.0009139 $ 0.0009139 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 Nykyinen hinta: $ 0.000002906 $ 0.000002906 $ 0.000002906 Lue lisää Catdog (CATDOG) -rahakkeen hinnasta

Catdog (CATDOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catdog (CATDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATDOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATDOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATDOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATDOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATDOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catdog (CATDOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATDOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATDOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catdog (CATDOG) -rahakkeen hintahistoria CATDOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATDOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATDOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATDOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATDOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATDOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

