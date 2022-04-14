Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catcoin (CATCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen tiedot Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Virallinen verkkosivusto: https://catcoin.com Valkoinen paperi: https://docs.catcoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Osta CATCOIN-rahaketta nyt!

Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Kokonaistarjonta: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 Nykyinen hinta: $ 0.000000000141 $ 0.000000000141 $ 0.000000000141 Lue lisää Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen hinnasta

Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catcoin (CATCOIN) -rahakkeen hintahistoria CATCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

