CATCH (CATCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CATCH (CATCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CATCH (CATCH) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://www.spacecatch.io Valkoinen paperi: https://whitepaper.spacecatch.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f Osta CATCH-rahaketta nyt!

CATCH (CATCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CATCH (CATCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 418.59K $ 418.59K $ 418.59K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4724 $ 0.4724 $ 0.4724 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 Nykyinen hinta: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 Lue lisää CATCH (CATCH) -rahakkeen hinnasta

CATCH (CATCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CATCH (CATCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATCH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CATCH (CATCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATCH-rahakkeita MEXCistä nyt!

CATCH (CATCH) -rahakkeen hintahistoria CATCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

