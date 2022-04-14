Catboy (CATBOY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catboy (CATBOY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catboy (CATBOY) -rahakkeen tiedot Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs. Virallinen verkkosivusto: https://www.catboy.io/ Valkoinen paperi: https://gitbook.catboy.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xca9b8d6df0729d85dcfc8ef8bb18af1ad1990786 Osta CATBOY-rahaketta nyt!

Catboy (CATBOY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catboy (CATBOY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 147.54M $ 147.54M $ 147.54M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 Nykyinen hinta: $ 0.00578 $ 0.00578 $ 0.00578 Lue lisää Catboy (CATBOY) -rahakkeen hinnasta

Catboy (CATBOY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catboy (CATBOY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATBOY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATBOY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATBOY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATBOY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATBOY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catboy (CATBOY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATBOY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATBOY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catboy (CATBOY) -rahakkeen hintahistoria CATBOY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATBOY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATBOY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATBOY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATBOY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATBOY-rahakkeen hintaennuste nyt!

