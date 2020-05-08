Cashaa (CAS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cashaa (CAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cashaa (CAS) -rahakkeen tiedot Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Virallinen verkkosivusto: https://www.cashaa.com/ Valkoinen paperi: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Osta CAS-rahaketta nyt!

Cashaa (CAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cashaa (CAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 Nykyinen hinta: $ 0.001418 $ 0.001418 $ 0.001418 Lue lisää Cashaa (CAS) -rahakkeen hinnasta

Cashaa (CAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cashaa (CAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cashaa (CAS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cashaa (CAS) -rahakkeen hintahistoria CAS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAS-rahakkeen hintaennuste nyt!

