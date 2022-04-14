CARV (CARV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CARV (CARV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CARV (CARV) -rahakkeen tiedot CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Virallinen verkkosivusto: https://carv.io Valkoinen paperi: https://docs.carv.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Osta CARV-rahaketta nyt!

CARV (CARV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CARV (CARV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 93.31M $ 93.31M $ 93.31M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 294.64M $ 294.64M $ 294.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 316.70M $ 316.70M $ 316.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Kaikkien aikojen alin: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Nykyinen hinta: $ 0.3167 $ 0.3167 $ 0.3167 Lue lisää CARV (CARV) -rahakkeen hinnasta

CARV (CARV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CARV (CARV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CARV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CARV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CARV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CARV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CARV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CARV (CARV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CARV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CARV-rahakkeita MEXCistä nyt!

CARV (CARV) -rahakkeen hintahistoria CARV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CARV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CARV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CARV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CARV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CARV-rahakkeen hintaennuste nyt!

