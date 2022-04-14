Carnomaly (CARR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Carnomaly (CARR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Carnomaly (CARR) -rahakkeen tiedot The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". Virallinen verkkosivusto: https://carnomaly.io/ Valkoinen paperi: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E Osta CARR-rahaketta nyt!

Carnomaly (CARR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Carnomaly (CARR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Kokonaistarjonta: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 Nykyinen hinta: $ 0.001202 $ 0.001202 $ 0.001202 Lue lisää Carnomaly (CARR) -rahakkeen hinnasta

Carnomaly (CARR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Carnomaly (CARR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CARR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CARR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CARR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CARR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Carnomaly (CARR) -rahakkeen hintahistoria CARR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CARR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CARR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CARR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CARR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CARR-rahakkeen hintaennuste nyt!

